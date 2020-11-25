شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «أمانة جدة» تزيل مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أزالت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز. وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن قرار الإزالة جاء بسبب عدة مخالفات وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

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