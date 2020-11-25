الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة في المجمع إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ بحسب "رويترز".
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وتابعت أن "حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا".
كما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار التأشيرات لاعتبارات أمنية، مرجحا أن الحظر سيكون لفترة محدودة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.
وأضافت إنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وإنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.
وقالت الوزارة إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.
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