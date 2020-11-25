الأرصاد المصرية تحذر من أمطار غزيرة في الساعات المقبلة

وبحسب موقع "مصراوي"، أعلنت الهيئة تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد نهاران على أن يكون بارد إلى مائل للبرودة خلال فترات الليل.
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وأكدت الهيئة أن خريطة الأمطار ستكون على السواحل الشمالية، من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح)، وعلى الوجه البحري، أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".
وتابعت "تشهد القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما شمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا".
وأشارت الهيئة إلى أن
"البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا".
وأضافت أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية فإن المناطق الأكثر غزارة السواحل الغربية، كما توجد سحب على الشمال الغربى للبلاد يصاحبها تساقط للأمطار الغزيرة يتخللها خلايا رعدية.
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