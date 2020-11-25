مصر... هزتان أرضيتان تضربان مرسى مطروح والإسكندرية

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ووفقا لموقع "مصراوي" أوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة الأولى كانت في الساعة 23:24 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح أنه الهزة بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 00:18 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وكانت بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد حتى تاريخه أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.