جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الأعمال الفائزة بمسابقة "مَعلَم من بلدك"

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"الخليج 365" من دبي: أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر أكتوبر 2020، والتي كان موضوعها "مَعلَم من بلدك".

المسابقة شَهِدَت فوزاً مصرياً مزدوجاً ترجم الإبداع في وضع المعالم المصرية الشهيرة في إطارٍ فوتوغرافيّ بديع، من خلال المصور عمر السيد والمصورة هبة عبد المنعم. المصور الفلسطيني محمد زرندح كان له بصمةٌ رائعة أهَّلته للحضور في قائمة الفائزين، بجانب المصورَين الصينيّ شوتشوان ليو والإيرانيّ حامد راستي.

سيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae. وقد شَهِدَت مسابقة شهر أكتوبر استخدام الوسم HIPAContest_Landmarks#.

صورة الفلسطيني محمد زرندح

قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: "لكل بلدٍ معالم تُعتبر من أهم رموزه العالمية التي تُعرف بها البلد وتُشتهر بالنسبة لسكان العالم. يفتخر بها أهلها وتحظى بعنايةٍ استثنائية كونها تعكسُ استمراريةً حضاريةً ورمزيةً وطنية وقد يكون لها أبعاد أثرية تاريخية تجعلها من أهم شواهد الزمن. ملايين السياح يزورون هذه المعالم لكن المصورين يشاهدونها بأساليب أخرى، لهذا كانت هذه المسابقة التي أمتعتنا بأعمالها الفائزة. نبارك للفائزين وأنصح باقي المشاركين بدوام المثابرة والاطلاع على الأعمال الفائزة بشكل عام، والمشاركة في النسخ القادمة باستمرار حتى تحقيق الفوز".

يقول المصور الفلسطينيّ محمد زرندح عن صورته الفائزة: "التقطتُ الصورة في 6 مايو 2016، حيث كانت زيارتي الأولى لساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، لم أكن أملك كاميرا في ذلك الوقت لكن صديقي أسعفني حينما حضر ومعه كاميرا لعلمه بشغفي في التصوير، تجوّلتُ في المكان والتقطتُ عشرات الصور بكل حب. ليس هذا فوزي الأول، لكن الفوز بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير إنجازٌ عظيم لم أصدّقه في البداية إلا عندما تلقيت مكالمات التهنئة من أهلي وأصدقائي. أشارك منذ 5 سنوات في المسابقة وقد وصلت النهائيات أكثر من مرة والحمدلله ظفرت بالفوز الذي انتظرته طويلاً. إنها انطلاقة جديدة لحياتي المهنية بالتأكيد".

صورة المصور المصري عمر السيد

المصورة المصرية هبة عبد المنعم تقول عن صورتها الفائزة: "التقطتُ الصورة في 6 يناير 2020، في اليوم الأخير من رحلتي لأسوان حيث كنتُ أزور معبد دندرة في قنا وكانت رحلة رائعة خاصة أنها رحلتي الأولى لتلك المنطقة. هذا ليس فوزي الأول لكن جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير مسابقة عالمية هامة والفوز فيها حلم لكل المصورين لذا سعدتُ كثيراً بتحقيق أحد أحلامي الذي منحني دعماً كبيراً للمستقبل. أخطّط للمشاركة في مسابقة ’الإنسانية‘ لدعم حقوق الأطفال واللاجئين لأظهر للعالم حاجتهم للتعليم والصحة وغيرها من حقوق الإنسان".