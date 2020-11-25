وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد السعودي بنتانياهو

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ايلاف من القدس: نفى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل ابن فرحان التقارير الصحفية التي تحدثت عن لقاء جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين اسرائيليين في مدينة نيوم واضاف بن فرحان في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر ان اللقاءات التي تمت في نيوم جمعت مسؤولين اميركيين وسعوديين فقط.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت نقلا عن مسؤولين اسرائيليين ان بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وبرفقة رئيس الموساد يوسي كوهن زارا السعودية سرا والتقيا في مدينة نيوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، وذلك ليلة الاحد الاثنين ليلا واستغرقت الزيارة نحو اربع ساعات بحسب ما جاء في الصحف الاسرائيلية ومن توثيق رحلة الطائرة الخاصة التي زعمت المصادر الاسرائيلية انها اقلت نتانياهو ورئيس الموساد.

مكتب نتانياهو لم ينف الخبر الا انه لم يعلق عليه وتشير المعلومات ان مكتبه هو من سرب الخبر عمدا، بينما نشر في الاعلام الاسرائيلي انه تم رصد طائرة خاصة تحمل الرقم T7-CPX والمسجلة في سان مارينو كانت غادرت مطار اللد الساعة 19:50 وحطت في نيوم الساعة 20:50 ثم عادت في 23:50 الى اسرائيل.

ومن المعلومات التي تحدثت بها مصادر اسرائيلية مقربة من رئيس الموساد يوسي كوهن فإن هذه الزيارة السريعة تمت بطلب من وزير خارجية الولايات المتحدة في اطار زيارته التوديعية للمنطقة بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وتفيد المعلومات من المصادر ذاتها ان ولي العهد السعودي اعتبرها لفتة تجاه الادارة الاميركية المنتهية ولايتها ولم يتخلل اللقاء أي بحث جدي في اقامة علاقات اسرائيلية سعودية بل اقتصرت الزيارة واللقاءات على التشريفات وتكريم وزير الخارجية الاميركي المنتهية ولايته والذي شدد من جهته على اهمية التنسيق السعودي الاسرائيلي لاستقرار المنطقة، وتقول مصادر اسرائيلية مطلعة إن وجود رئيس الموساد يوسي كوهن جاء ليؤكد ان هذه الزيارة ذات طابع اقليمي وتنسيقية لمواجهة ايران ولمواجهة التحديات الاقليمية القادمة خاصة بعد تغيير الادارة الاميركية ولم تحمل هذه الزيارة أي ابعاد تطبيعية او بحث مسائل تتعلق بعلاقات بين البلدين ومن جهته اكد ولي العهد السعودي حسب اقوال المصادر الاسرائيلية على اهمية وضرورة التوصل لحل الدولتين على اساس القرارات الدولية والمبادرة العربية كشرط اساسي لاقامة علاقات بين السعودية وباقي الدول العربية مع اسرائيل.

هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان نتانياهو لم يطلع وزير الدفاع ووزير الخارجية وشركاءه في الحكومة على هذه الزيارة التي يزعم مكتبه بحصولها، الامر الذي اثار استغرابا في الاوساط الاسرائيلية التي ترى بتسريب امر الزيارة لدواع انتخابية شخصية لنتانياهو الذي يسعى الى حل الحكومة قريبا وفض الشراكة مع بيني غانتس والذهاب لانتخابات في مارس او مايو القادم في حال تم التغلب على جائحة كورونا.

الى ذلك لفتت مصادر مطلعة ان استعجال نتانياهو في تسريب امر الزيارة يعني انه يشعر بالضغط والقلق من خسارة دونالد ترمب وهو يحاول جاهدا وبطرق مختلفة وحتى ملتوية كما يرى المحللون من انجاز اتفاق مع المملكة العربية السعودية التي اكدت اكثر من مرة موقفها الواضح والثابت من اي اتفاق مع اسرائيل واضافت المصادر ان موقف السعودية لم يتغير من عشرات السنين وان المبادرة العربية لا تزال الحل بنظر السعودية الى جانب القرارات الدولية واستغربت المصادر هرولة نتانياهو لكشف امر اللقاء واحراج السعودية والتي نفت الامر جملة وتفصيلا.

هذا وقال بيني غانتس رئيس حزب ازرق ابيض ووزير الدفاع ان تسريب نتانياهو لامر الزيارة السرية الى السعودية هي خطوة غير مسؤولة وعلى مواطني اسرائيل ان يشعروا بالقلق ازاء مثل هذه التصرفات من رئيس الحكومة واشار غانتس الى عشرات المهمات السرية التي قام بها هو وحتى بتعليمات من نتانياهو نفسه عندما كان رئيسا للاركان، جاءت اقوال غانتس في مستهل جلسة كتلة حزب ازرق ابيض في الكنيست الاسرائيلي.