الملك سلمان مغردًا: "نسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين"

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ايلاف من الرياض: قال الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت في تغريدة في تويتر إن السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أن مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تظافر الجهود.

وواصل الحديث في تغريدته قبيل افتتاح قكة مجموعة العشرين افتراضيا: "مسؤوليتنا كانت وستظل هي المضي قدما نحو مستقبل أفضل". وأضاف أن مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائحة كورونا.

وتستضيف عاصمة المملكة الرياض السبت والأحد قمة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

وتسعى القمة إلى إيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.