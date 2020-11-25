شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أردني: المملكة في ذروة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد أمين عام وزارة الصحة الأردني غازي شركس، أن المؤشرات الوبائية تدل أن الأردن يمر بمرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا، وقال، إن "آخر 3 أيام تظهر انخفاضا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، معتبرا أن "هذه المؤشرات تبث التفاؤل، والحذر في ذات الوقت".

وأوضح، أنه "من المتوقع انخفاض أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ظل استقرار أعداد الإصابات في الأسبوع الحالي".

وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 2128 حالة، بينها 460 على أسرة العناية المركزة، وسجل الأردن حوالي 193 ألف إصابة و2380 وفاة بكورونا.