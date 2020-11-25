شكرا لقرائتكم خبر عن عرضّ حياة الآخرين للخطر.. «المرور» يضبط قائد المركبة المتهور بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 فريق التحرير: تمكنت إدارة المرور بمحافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً. وأوضحت إدارة المرور في تغريدة على موقع “تويتر”، أن قائد المركبة عرضّ حياته وحياة الآخرينللخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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