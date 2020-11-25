تقني يوضح أفضل طريقة لجمع الصور على الكمبيوتر بملف «PDF» بدقة عالية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المختص في المجال التقني عبد العزيز الحمادي طريقة جمع أكثر من صورة في ملف “PDF” واحد على جهاز الكمبيوتر. وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن الطريقة تتمثل في تحديد الصور المراد جمعها في الملف ثم اضغط على طباعة بالضغط على زر الفأرة اليمين، ثم اختر من القائمة “Microsoft Print to PDF”، وأخيراً اختر مكان الملف واحفظه.

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