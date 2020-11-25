شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن توقعاته لتأثير الحالة المطرية «سقيا» على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة ضمن الحالة المطرية المتوقعة “سقيا”.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر : “متوقع خلال “36” ساعة -بإذن الله- من فجر من يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة أن تبدأ الحالة الممطرة سقيا على أجزاء من المناطق التالية : مكة بما فيها جدة والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل وشرق هذه المناطق ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة”.
وطالب الحصيني الجميع بضرورة الابتعاد عن الأودية بسبب غزارة الأمطار المتوقعة، وتجدد السحب الممطرة وكذلك طبيعة الأودية وشدة انحدارها.
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