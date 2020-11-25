شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول لمُسن طرده ذووه من منزله.. و«العنف الأسري» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمسن يعيش ظروفاً صعبة بعدما مُنع من دخول منزله حسبما أوضح المغردون. من جانبه، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، مع المقطع مؤكدين متابعة الحالة. وقال مركز بلاغات العنف الأسري في رده على الفيديو : “نطمئنكم بأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة”. كما قالت هيئة حقوق الإنسان : “تم رصد المقطع مسبقاً وإحالته للفرع بالمنطقة”.

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