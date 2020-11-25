شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 74 إصابة و5 حالات وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 مصابين بالفيروس في البلاد، وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7369 حالة، شفيت منها 3213 حالة، وسجلت 385 حالة وفاة"، بحسب " سانا".

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.