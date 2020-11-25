شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 74 إصابة و5 حالات وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 مصابين بالفيروس في البلاد، وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7369 حالة، شفيت منها 3213 حالة، وسجلت 385 حالة وفاة"، بحسب " سانا".
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تسجل 74 إصابة و5 حالات وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.