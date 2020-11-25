شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرّف على الشعار الجديد للبنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف البنك المركزي السعودي عن شعاره الجديد المعتمد، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسماه. ونشر البنك المركزي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، شعاره الجديد. وكان مجلس الوزراء خلال جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على تغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى البنك المركزي السعودي.

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