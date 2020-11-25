عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Moto E7

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة موتورولا رسميا عن إطلاق هاتف موتو E7 الجديد، الذي يعد أحد الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، ذي الإعدادات المتواضعة، ولكنها تستحق تسليط الضوء، وفق موقع ”جسمارينا“.



وبالحديث عن إمكانيات الكاميرا، تتميز وحدة الكاميرا الخلفية Moto E7، بمستشعر رئيس بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى دعم الرؤية الليلية والتصوير البانورامي، وكما هو متوقع، يستخدم الجهاز تقنية Google Lens، للتعرف على الصور من غوغل.

المستشعر الثاني عبارة عن عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع قدرة تكبير تصل إلى 2.5 مرة، إضافة إلى فلاش LED، وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يوفر هاتف Moto E7 سعة تسجيل بدقة HD وFullHD، مع 30 إطارا في الثانية.

في المقدمة، توجد شاشة HD + مقاس 6.5 بوصة (1600 × 720 بكسل)، تحتوي على شق بشكل قطرة ماء، وفي الداخل، تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل الوضع الرأسي.

المواصفات الداخلية

داخليًا، قامت موتورولا بتثبيت نظام تشغيل Android 10 على هاتفها Moto E7، مع بطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير، ووفقًا للشركة المصنعة، يمكن للهاتف العمل حتى 36 ساعة.

ويستعين الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G25، مقترنًا بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت و32 جيجابايت للتخزين الداخلي، كما يدعم Moto E7 بطاقة ذاكرة إضافية حتى 512 جيجابايت.

تشمل التقنيات الأخرى، الشحن السريع 10 وات، ودعم Bluetooth 5.0 و4G، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ووصلة USB-C، بالإضافة إلى أزرار التشغيل/الإيقاف والتحكم في مستوى الصوت، كما يضم Moto E7 أيضًا زر مخصص لتشغيل مساعد غوغل.

ولم تذكر موتورولا الموعد المحدد الذي تنوي فيه إتاحة Moto E7، واكتفت بالإعلان أنه سيصل إلى المتاجر ”في الأسابيع المقبلة“، في أسواق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، كما لا يوجد حتى الآن تأكيد لوصوله إلى الولايات المتحدة أو أوروبا، ولم يتم الكشف عن السعر، لكن التقديرات تضعه في نطاق 100 دولار.