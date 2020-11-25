شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية هايتى تقرر فتح قنصلية عامة جنوب الممكلة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن جمهورية هايتى قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزير الشؤون الخارجية بجمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي ناصر بو ريطة، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، بجنوب المملكة المغربية، وأضاف البيان أن هايتي التي تقع في منطقة الكاريبي، تعد أول دولة غير عربية وأفريقية تفتتح قنصلية لها بالصحراء المغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر جمهورية هايتى تقرر فتح قنصلية عامة جنوب الممكلة المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.