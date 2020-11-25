شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإمام: «المعاهد العلمية» ستبقى متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، أمس الثلاثاء، مصير المعاهد العلمية والتغيرات التي ستطرأ عليها.

وقال العامري، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن مصير المعاهد العلمية لا يزال تحت الدراسة، ولكنها ستبقى متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية، لأنها بالفعل لها تاريخ وخرجت أجيال متميزة والبلد بحاجة لمتخصصين متميزين في علوم الشريعة واللغة العربية.

وأضاف أحمد العامري “حتى لو نُقلت المعاهد العلمية لوزارة التعليم فستظل تركز على هذه التخصصات العلوم الشرعية واللغة العربية والقانون”.

وأشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد العامري، إلى أن المعاهد تخضع للدراسة وسيصدر قرار بشأنها قريبًا.