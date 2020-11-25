شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلى من هضبة الجولان على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا من هضبة الجولان المحتلة على المشارف الجنوبية لدمشق والخسائر تقتصر على الماديات، وذكرت "سانا" منذ قليل أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق.

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