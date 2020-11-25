الجزائر- سبوتنيك. وأكد المصدر الرئاسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "الإشاعات بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "عارية من الصحة"، وعن موعد عودته لأرض الوطن، قال المصدر إن "الرئيس تبون سيعود لأرض الوطن بمجرد نهاية فترة نقاهته".
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يذكر أن الرئيس الجزائري نقل يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وأكد الفريق الطبي المرافق له في بيان لرئاسة الجمهورية يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن
الرئيس أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول.
وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقارير عن "تدهور صحة تبون"... مصدر بالرئاسة الجزائرية يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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