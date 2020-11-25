وفاة نائب عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن النائب الزهيري الوكيل السابق لوزارة العدل، توفي في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
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وتوفيت النائبة العراقية، غيداء كمبش، في العاشر من تموز/يوليو الماضي، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.
وغیداء سعید عبد المجید عبد الحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974 وحاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وهي نائبة في البرلمان العراقي منذ عام 2010.
وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539749 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12031 حالة.
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