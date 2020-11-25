شكرا لقرائتكم خبر عن ألغام الحوثى تقتل وتصيب 20 مدنياً خلال أسبوع بمحافظة الجوف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف اليمنية، أن الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران تسببت فى مصرع وإصابة 20 مدنياً خلال الأسبوع الماضى بالمحافظة.

وأوضحت اللجنة - فى بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم الثلاثاء - أن الألغام التى زرعتها الميليشيات فى المناطق الزراعية فى مديريتى الحزم وخب الشعف بالمحافظة، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم إمرأة وإصابة 17 آخرين بينهم 3 أطفال و12 امرأة وأضرت بثلاث مركبات شخصية للمواطنين.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات تتنافى مع المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية كافة، مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الضغط على ميليشيا الحوثى بسرعة نزع الألغام التى زرعتها فى عدد من المناطق وتقديم جميع المنتهكين للعدالة الدولية.