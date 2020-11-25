اليمن تدين الاعتداء الإرهابى للحوثيين على محطة منتجات بترولية بمدينة جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت اليمن، الاعتداء الإرهابى لمليشيا الحوثى الذى استهدف بمقذوف محطة توزيع منتجات بترولية فى مدينة جدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء - أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المنشآت المدنية فى الأحياء السكنية، تؤكد عدم جدية هذه المليشيا بالانخراط فى عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة، وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة فى المنطقة.

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