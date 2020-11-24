شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن عن 50 وظيفة إدارية للجنسين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن دعوتها الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (50) وظيفة إدارية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف وآلية التقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط اختيار المقابلة الشخصية واجتياز اللغات لوظائف المراقبين، والتقديم عن طريق جدارة من 13/4/1442هـ إلى 17/4/1442هـ.