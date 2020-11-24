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وفاة النائب العراقى حسين الزهيرى متأثرا بإصابته بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس .

وعزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر، حيث كان يشغل منصب مسؤول المنظمة فرع ديالى.

 

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