شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب العراقى حسين الزهيرى متأثرا بإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وعزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر، حيث كان يشغل منصب مسؤول المنظمة فرع ديالى.

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