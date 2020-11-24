شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إن روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية، متابعا: "نؤكد على أهمية العلاقات الروسية الليبية"، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح خلال لقائه بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: سنحافظ على المصالح الروسية في ليبيا، موضحا أن مصالح روسيا في ليبيا محفوظة.

وأوضح رئيس البرلمان الليبى، أن هناك بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها، متابعا: سيكون لكل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي.