شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إن روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية، متابعا: "نؤكد على أهمية العلاقات الروسية الليبية"، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.
وأضاف عقيلة صالح خلال لقائه بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: سنحافظ على المصالح الروسية في ليبيا، موضحا أن مصالح روسيا في ليبيا محفوظة.
وأوضح رئيس البرلمان الليبى، أن هناك بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها، متابعا: سيكون لكل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي.
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