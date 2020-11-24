شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 8167 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الدكتور سيدى ولد الزحاف منسق الكوفيد فى وزارة الصحة قوله: إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وتعافى 27 مصابا.

وأضاف البيان، أن إجمالى الإصابات بلغ 8193 حالة، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء 7636 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 169 وفاة.