شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3999 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء 3999 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 331527 حالة . وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5469 حالة، كما تم تسجيل 4118 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى 279276.

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