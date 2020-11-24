شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين: تحديد موعد فتح المساجد فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، إنه يتواصل مع الفريق الوطنى لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لتحديد موعد فتح المساجد في بقية الفروض اليومية فى أقرب وقت ممكن بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، والتى عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئى برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة.

وبحث المجلس المستجدات حول فتح المساجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية، معرباً عن ارتياحه الكبير بما أظهره المواطنون والمقيمون الكرام من وعي والتزام طوال المرحلة الاستثنائية الماضية فيما يتعلق بالاحترازات والإجراءات الوقائية في إطار مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وخصوصاً بعد بدء فتح المساجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية.

وأكد المجلس، أنه على تواصل دائم ومستمر مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لتحديد موعد فتح المساجد في بقية الفروض اليومية في أقرب وقت ممكن، داعياً الجميع في هذا الشأن إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والأخذ بالاحترازات والتوصيات اللازمة حفظاً لأرواح الناس وسلامتهم، سائلاً الله تعالى أن يديم على البحرين وجميع بلاد المسلمين والعالم الصحة والعافية والاطمئنان.

كما استعرض المجلس، تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن طلب مجلس الشورى مرئياته حول الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، وقرر الموافقة على تقرير اللجنة وتوصياتها ورفع الرأي الشرعي بذلك إلى مجلس الشورى.

واختتم المجلس جلسته، باستعراض الرسائل والطلبات الواردة بشأن بناء الجوامع ومرافقها، وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وإعاد المجلس فتح الجوامع والمساجد لصلاة الظهر ابتداءً الـ 8 من نوفمبر ولم يشمل صلاة الجمعة.