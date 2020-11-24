ولى عهد البحرين ونتنياهو بيحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أنه جرى اتصال هاتفى بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس الوزراء ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ووفقا للصحيفة عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وولى العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. هذا، وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون فى مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار فى المنطقة.

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