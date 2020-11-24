د. المنيع: سمو أمير الرياض داعمنا الأول.. ورفعنا ميزانية اللجنة من 150 ألف إلى 3 مليون

بحضور رئيس مركز القصب الأستاذ سعد بن أبراهيم القاسم، ومدير مركز التنميه الأجتماعيه بشقراء الأستاذ سلمان بن صالح الصميت، تم ترشيح الأستاذ فواز بن فائز السويد رئيساً للمجلس الجديد للجنه التنميه الاجتماعية بالقصب خلفا للدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع.

من جانبه، هنئ الدكتور عثمان المنيع، خلفه الأستاذ فواز السويد، متمنياً له ولزملائه في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب، ومؤكدًا دعمهم الكامل للجنة والمجلس، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للمجلس خدمةً لوطنهم ومجتمعهم.

وبين المنيع، أنه أستلم لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها فقط مائه وخمسون ألف، وسلمها وميزانيتها أكثر من ثلاثه ملايين ريال مع كثافة الأنشطه لجميع أفراد المجتمع، مباركاً للمجلس الجديد برئاسه الأستاذ فواز المسعد، وللزميلتين الأستاذة منيره العتيق والأستاذة موضي العصيمي عضويتي اللجنه النسائيه التطوعيه انضمامها لمجلس الإدارة الجديد وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر أمير منطقه الرياض الداعم الأول لنا، والذي أستقبل المجلس في فترته الأولي، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب، وأهلها وحثهم علي شمول الأنشطه لجميع أفراد المجتمع والعمل علي مبادرات جديدة وخاصة للمرأة والطفل، ووجهني بالأستمرار لفتره ثانيه رئيساً للمجلس.

يذكر أن اللجنة، نفذت العديد من الأنشطه لجميع أفراد المجتع، وأقامت أكثر من مهرجان سنوي للأسر المنتجه علي شرف كلٌ من: حرم صاحب السمو الملكي خالد بن بندر أمير منطقه الرياض سابقاً صاحبه السمو الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم صاحب السموالملكي أمير منطقه الرياض فيصل بن بندر سمو الأميره نوره بنت محمد آل سعود ثم على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود ثم صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وأقيم مهرجان الشباب لأول مره ولمده ثلاثه أيام بالتعاون مع وزاره الرياضة.

وفي الختام، قدم الدكتور المنيع شكره وتقدير للحضور، فيما قدم الأستاذ سلمان الصميت، درعاً تقديراً للدكتور المنيع تعبيراً عن تقديرهم له وللمجلس للفترتين السابقتين في إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.