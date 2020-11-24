شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات عن بعد باستثناء المقررات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بعد لجميع البرامج باستثناء المقررات العلمية.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر “تويتر”: “حرصًا من جامعة أم القرى على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها فقد تقرَّر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعيِّ 1442 هـ عن بـُـعـد؛ لجميع البرامج التعليمية ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور؛ وفقا للإجراءات الاحترازية.