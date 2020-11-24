شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطنى الـ49 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أوامره بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التى ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن هذه المكرمة السامية من رئيس الدولة تأتى فى إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التى تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية فى الحياة بالشكل الذى ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.
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