شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 فى انفجارين بشمال غرب سوريا قرب الحدود التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شهود ومصادر بالشرطة إن 7 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات اليوم الثلاثاء في تفجيرين بشمال غرب سوريا قرب الحدود التركية.

وأضافوا أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب 20، بعضهم في حالة حرجة، في انفجار عند تقاطع طرق بضواحي مدينة الباب شمالي محافظة حلب.

وبعد بضع ساعات قُتل مدنيان على الأقل وأصيب 17 في انفجار سيارة ملغومة بمدينة عفرين، وهي منطقة ذات أغلبية كردية انتزعتها قوات تركية وحلفاء سوريون من جماعة وحدات حماية الشعب الكردية عام 2018. وتخضع المنطقتان لنفوذ تركي كبير.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات محطمة وأضرارا واسعة بمنطقة صناعية ونيرانا مشتعلة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

وقال مسؤولون بالدفاع المدني إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.