شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في مدينة طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل أعمال اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في مدينة طنجة المغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الحوار الليبي الليبي هو الأساس لحل الأزمة والمغرب يؤمن بأن الحل سيكون ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن التدخلات الأجنبية زادت تعميق الأزمة الليبية وتوسيع الهوة بين الفرقاء.

وأوضح ناصر بوريطة، أن هدف الرباط وهدف الليبيين هو إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة الليبية، متابعا: نتمنى بكل صدق أن يتوصل الاجتماع التشاوري إلى نتائج ومخرجات بناءة لتوحيد مجلس النواب.