شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستعد لتسلم 3 سفن حربية روسية الصنع عالية الكفاءة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الجزائر لتسلم 3 سفن روسية الصنع من نوع "ستيريغوتشي بروجكت 20380" بحلول العام 2021. وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية

وحسب موقع "مينادفونس" فإن اثنتين منها يجري إنجازهما في ورشات "سيفيرنايا فيرف" في سان بطرسبرغ الروسية، وأن هذا المشروع، الذي أكده من جهته منتدى "دفاع وتكنولوجيا" (Defense and technology) المتخصص في الشؤون العسكرية، استغرق تجسيده قرابة 10 أعوام.

وأضاف موقع "ميناديفونس" أن موسكو قررت تسليم الجزائر نسخة مطورة من هذه السفن بنفس القدرات والمواصفات التي يتوفر عليها هذا النوع من السفن الحربية في الأسطول البحري الروسي.

ومن بين الخصائص القوية للسفن الحربية الثلاثة، التي سترسو في القواعد البحرية الجزائرية العام المقبل، تجهيزاتها الإلكترونية المتطورة وتضمنها صواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى نظام دفاعي جوي من نوع "بانتسير آم" وصواريخ "سام ريدوت".