ولى العهد السعودى ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان سبل التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حيث هنأ جونسون ولي العهد السعودي بنجاح قمة العشرين وقيادة المملكة للمجموعة. وبحث ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا سبل التعاون بين البلدين.
وفى وقت سابق التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى مدينة نيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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