وزير الخارجية البحرينى يلتقى بالسفير الصينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، بالسفير الصيني لدى البحرين أنور حبيب الله الذي سلمه رسالة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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