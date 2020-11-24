شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تأثر 85 % من تجارة جيبوتي مع أثيوبيا بسبب صراع تيجراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة بشأن التأثر المحتمل على التجارة والأقتصاد والأمن الغذائي في جيبوتى، وهي البلد الواقعة في القرن الأفريقي بأحداث الصراع في إقليم تيجراى، لافتا إلى أن 85 في المائة من التجارة عبر ميناء جيبوتي إما متجهة إلى إثيوبيا أو قادمة منها.

وسلط دوجاريك في إحاطة إعلامية له الضوء على أن فريق الأمم المتحدة، بقيادة المنسقة المقيمة باربرا مانزي ، يشعر بالقلق بشأن الكيفية التي سيؤدي بها التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء إلى تعميق نقاط الضعف في جيبوتى، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع السلطات للاستعداد لتدفق محتمل للأشخاص والاستجابة للعواقب الاقتصادية للأزمة.

وأضاف دوجاريك: أي حركة من هذا القبيل للأشخاص، حتى بأعداد صغيرة، سيكون لها تأثير كبير لأنها ستضيف إلى ظاهرة الهجرة المختلطة المستمرة بالفعل. اليوم، هناك 1 من كل 33 شخصًا في جيبوتي لاجئ و 1 من كل 10 مهاجر، وأوضح " نتطلع أيضًا إلى تكثيف تدابير الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-19 والملاريا والإسهال المائي الحاد".