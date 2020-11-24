خلال «جائحة كورونا».. فحص 30 ألف عينة ببرامج الرصد التابعة لـ«الغذاء والدواء»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن برامج الرصد الوطنية الموجهة بالهيئة فحصت 30 ألف عينة، فضلا عن رصد البلاغات والإنذارات الغذائية على المستويين المحلي والعالمي. وأكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة أنها كثفت الرقابة وعززت التوعية خلال مدة جائحة كورونا (كوفيد 19). وأوضح الجضعي خلال اللقاء العلمي الذي نظمته جامعة الملك فيصل أمس حول (الأمن الغذائي والاستدامة البيئية .. تحقيق التكامل وبناء الشراكات) ضمن ملتقى هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الأول، أن الهيئة قدمت الكثير من الأدلة التنظيمية المستحدثة، والتسهيلات والمساعدات، إضافة إلى عدد كبير من جولات التفتيش الرقابية، والفحوصات المخبرية العاجلة، كما قدمت الكثير من المبادرات التوعوية، والمحاضرات العلمية المرتبطة بالجائحة، والمطبوعات والمواد بعدد من اللغات.

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