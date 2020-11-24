قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال حلب

وأفادت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك"، بأن الانفجار وقع قرب دوار "كاوا الحداد" الواقع تماماً في وسط المدينة، الذي يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً بالمدنيين، نظراً لوجود عدد كبير من الأسواق والمحال التجارية في محيطه.

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وحسب ما أوردته المصادر، فإن الحصيلة الأولية لانفجار السيارة المفخخة، بلغت قتيلاً ونحو 15 جريحاً معظمهم من المدنيين، فيما رجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى خلال الساعات المقبلة في ظل وجود عدد من المصابين الذين تعرضوا لإصابات حرجة للغاية.

كما تسبب انفجار السيارة المفخخة بوقوع أضرار مادية كبيرة لحقت بعدد من المنازل والمحال التجارية المنتشرة في محيط الدوار.

وسارع مسلحو التنظيمات المدعومة من الجيش التركي، إلى فرض طوق أمني حول المنطقة إبان الانفجار.

تفجير عفرين، هو الثاني من نوعه الذي تشهده مناطق سيطرة المسلحين في ريف حلب، حيث كانت شهدت مدينة الباب في الريف الشرقي ظهر اليوم، انفجاراً مماثلاً لسيارة مفخخة قرب مفرق قباسين وسط المدينة، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم قيادي في أحد الفصائل المسلحة.

وتسيطر المجموعات المسلحة على منطقة عفرين شمال حلب، منذ آذار عام 2018، حيث كانت تمكنت من اقتحام المنطقة والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع مسلحي "الوحدات الكردية"، خلال العملية التي أسمتها تركيا آنذاك بـ "غصن الزيتون".