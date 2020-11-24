عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات... السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها

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وذكرت الوزارة أن معرض التوظيف سيقام لمدة 3 أيام بدءًا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داعية شركاءها إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية، حيث توفر المبادرة التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بُعد.
ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، استعداداً للمشاركة والتقديم على الوظائف الشاغرة، في وقت يستهدف المعرض الذي تقيمه الوزارة أصحاب العمل داخل أو خارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ممن تتوفر وظائف شاغرة حالية أو مستقبلية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتيح منصة التوظيف للجهات المشاركة، البالغ عددها أكثر من 130 شركة، التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل، وعمل المقابلات الشخصية، وكذلك احتواء المنصة الافتراضية على جلسات حوارية تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وورش تدريب لتمكين الباحثين عن عمل والتهيئة للمقابلات، وفقا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
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