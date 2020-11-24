الإمارات تعلن موعد فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "نزف لكم بشرى الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020. وهذه خطوة مهمة حققتها مؤسسات الدولة بعد دراسة وافية لمرحلة عودة النشاط الديني في دور العبادة".
كما أشارت الهيئة إلى أن "مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، "مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب".
وأضافت "تتضمن الإجراءات في الجوامع بالإضافة إلى المساجد المؤهلة لاستقبال المصلين، بطاقة استيعابية تقدر 30%. بالإضافة إلى السماح بالصلاة في الساحات الخارجية لباحات المساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت. ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد وهي مترين وتنظيم حركة الدخول والخروج".
هذا وبدأت الإمارات، في وقت سابق، المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وشددت السلطات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس مع استثناء صلاة الجمعة التي ستبقى معلقة حتى إشعار آخر.
وتم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد بحيث لا تتجاوز 30%، وذلك بحسب وسائل إعلام إماراتية.
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