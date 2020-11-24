بابه صغير يكاد لا يرى ، ولن يقود قاصديه إلا للعتمة ، من سلكة لن يتركة وسيعود للتجربة من جديد حين يفشل ، ولكن برغم ضئالة حجم بابه فقد استطاع زواج المسيار أن يغلق باب الزواج الأساسي في وجه معظم السيدات المطلقات منهن والأرامل وحتى الآتي تأخرن في الزواج

لن اذكر هنا إباحة زواج المسيار أو مشروعيته ومن هم معه من الناس ومن هم ضدة

وما إذا كانت أركانه مكتملة الشروط أم لا

ولن اذكر أيضآ كارثة تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية كالسكن والمبيت والنفقة ولا عن تلك التبعات السلبية التي تلحق به بعد برهه

ولن أناقش هنا كيف ان زواج المسيار أصبح سببآ في ارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير

وكيف أنه زواج مبنى على نفي الحقوق والواجبات وتجاهل المودة والرحمة والألفة بين الشريكين

فقد كتبت عن هذا الكثير من قبل حتى كاد أن يجف قلمي بل وينضب

ولكني سأذكر هنا امرآ مهما قد غفل عنه الكثير من الناس

وهو سد باب الزواج الأساسي بقوة في وجه اغلب النساء ممن سبق لهن تجربة الزواج

ولن تكون هناك فرصة في أن يبدأن من جديد في بناء أسرة وتأسيس حياة سعيدة في ظل زوج فاضل وواضح

ولكن الكارثة العظمى في هذا الأمر أن معظم الرجال ممن يريدون التعدد يتوجهون فورآ دون تفكير لطلب زواج المسيار ( زواج الجبناء)

وهذه فكرة مرفوضة عند الغالبية من النساء إذ ان تلك النساء يرغبن في الزواج الطبيعي المتعارف عليه منذ خليقة هذه الأرض

وفكرة الأرتباط برجل في الظلام وبلا حقوق شرعية فكرة غير مقبولة أبدآ وقد تكون مهينة بل هى كذلك

وهنا يتبادر لذهني أسئلة لطالما حاكت في نفسي وآن الآوان أن يطلع عليها الناس

ترى متى سيتزوجن هؤلاء الأرامل والمطلقات زواجآ طبيعيآ اذا كان معظم الطلب لزواج المسيار فقط ؟؟

ومتى سيحضين برجال شجعان يعلنون للكون كله زواجهم بهن

ومتى سيجدن رجالآ يسكنونهن من حيث سكنوا؟ بل وينفقون عليهن ويكونوا كما قيل فيهم قوامين بما اتفقوا ؟

لن الح كثيرآ في تساؤلاتي فالأجوبة واضحة أمامي

والمصير أراه معاكسآ لكل التوقعات الإيجابية

فلن تكون هناك فرص زواج طبيعي مالم يغلق باب زواج المسيار للأبد

ولن تكون هناك حياة أخرى تأسس وأسر تسعد في ظل أب صالح ما لم يتم بتر كل السبل التي تؤدي لما يسمى بزواج المسيار

باب شر هو لا باب خير ومهما فرحوا به داخليه لابد وأن ينفصلوا عند نهاية ممره المعتم

المسيار طريق لن يوصل إلا للفشل مهما قيل عنه من زخرف الكلمات وجميل العبارات