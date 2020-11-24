شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس المملكة من الأربعاء إلى الأحد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس المملكة خلال الفترة من يوم غد الأربعاء إلى الأحد المقبل خلال الفترة من 10 إلى 14 ربيع الآخر 1442هـ.
وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى شديدة الغزارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد مع توقع جريان السيول على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تشمل الحالة الجوية الباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية حائل والحدود الشمالية.
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