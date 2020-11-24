وزير الخارجية العراقي يصل إلى روسيا

وأوضح الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين والوفد المرافق له، الذي يضم ممثلي وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية، وصل إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.
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وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن هدف الزيارة هو تعزيز آفاق التعاون المُشترك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن لافروف يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل.
قالت المتحدثة، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر / تشرين الثاني.
وأضافت زاخاروفا: "أن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".
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