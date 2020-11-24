"ما مضمونها"... إسرائيل تبعث برسالة إلى الشعب اللبناني

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن

افتتاح كنيس يهودي في منطقة وادي أبو جميل، وسط بيروت، هو خطوة إيجابية.

وقالت الوزارة:

إن تلك البادرة هي خطوة إيجابية وبادرة خير، ولا ينسى يهود لبنان مسقط رأسهم، ويعتزون به مثل بقية يهودالدول العربية الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي.

وتابعت الخارجية الإسرائيلية:

وتركوا بصماتهم في مختلف المجالات الحياتية في العراق ومصر وسوريا وغيرها.

وكان لبنان قد أعاد افتتاح الكنيس اليهودي في وادي أبو جميل، واسمه كنيس "ماغين أبراهام"، وهو الكنيس اليهودي الأقدم والوحيد في بيروت.

وما زال الكنيس قائما في شارع وادي أبو جميل في وسط بيروت، وقد تمت إعادة ترميمه منذ فترة وجيزة، تمهيداً لعودة نشاطه الديني.