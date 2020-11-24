شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يوقع عقداً لشراء لقاح شركة موديرنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين الثلاثاء عقداً مع شركة موديرنا الأميركية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر.



وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضاً إلى أن هناك عقداً سابعاً مقبلاً من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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