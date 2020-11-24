شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح كورونا الروسي حقنتان وبأقل من 20 دولاراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي "سبوتنيك" على تويتر إن اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 والمكون من حقنتين سيقل ثمنه عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية وإنه سيتاح مجانا للمواطنين الروس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن اللقاح سيكون سعره أقل كثيرا من اللقاحات المنافسة التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

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