“التحالف”: إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي جنوبي البحر الأحمر. وأوضحت قيادة التحالف أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع “صدف”، لافتة إلى أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا. وأبانت أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.

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