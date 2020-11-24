سانا: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمال الشرقي

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي وأسفرت عن وقوع عدة إصابات وأضرار مادية كبيرة في المكان في ظل تكرار التفجيرات في المدينة التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية التابعة للقوات التركية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن: "سيارة مفخخة انفجرت قبل ظهر اليوم في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب ما تسبب بوقوع عدة إصابات وإحداث أضرار مادية كبيرة في المكان".

ولفتت المصادر إلى أن : "مجموعات من القوات التركية ومرتزقته انتشروا في مكان ومحيط الانفجار ولم يتم التأكد فيما إذا كان هناك قتلى بين صفوفهم".

الجدير بالذكر وبحسب وكالة سانا، "انفجرت في الـ 7 من الشهر الجاري عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب ما أدى إلى مقتل 3 من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".